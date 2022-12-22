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Чемпионат России по фигурному катанию — 2022/2023: расписание и время трансляций, где и во сколько смотреть прямой эфир

Чемпионат России по фигурному катанию — 2023: расписание и время трансляций
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С 22 по 24 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России – 2023 по фигурному катанию. В трёх видах фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов будут защищать титул, в танцах на льду определится новый чемпион.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Окко, а отдельные трансляции — на Первом канале.

Расписание трансляций чемпионата России — 2023 по фигурному катанию
(время московское)

22 декабря

10:00. Танцы на льду, ритм-танец.
12:30. Мужчины, короткая программа.
16:00. Пары, короткая программа.

23 декабря

9:30. Танцы на льду, произвольный танец.
12:15. Мужчины, произвольная программа.
15:25. Женщины, короткая программа.

24 декабря

12:30. Пары, произвольная программа.
15:00. Женщины, произвольная программа.

24 декабря в 15:00 Первый канал в телевизионном эфире покажет сильнейшую разминку в соревнованиях спортивных пар, а в 16:15 – развязку соревнований в женском одиночном катании в прямом эфире.

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