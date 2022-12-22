ЧР по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть
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В Красноярске проходит чемпионат России – 2023 по фигурному катанию. В 16:00 по московскому времени стартуют соревнования среди спортивных пар.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Спортивные пары. Короткая программа
- Алексей Брюханов/Юлия Артемьева.
- Александр Галлямов/Анастасия Мишина.
- Даниил Бутенко/Варвара Черемных.
- Илья Книжук/Наталья Хабибулина.
- Роман Запорожец/Виктория Васильева.
- Артём Грицаенко/Елизавета Осокина.
- Дмитрий Козловский/Александра Бойкова.
- Роман Плешков/Дарья Бояринцева.
- Валерий Колесов/Ясмина Кадырова.
- Владимир Морозов/Евгения Тарасова.
- Дмитрий Евгеньев/Александра Мухортова.
- Матвей Янченков/Екатерина Чикмарёва.
Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
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