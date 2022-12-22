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Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть

ЧР по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть
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В Красноярске проходит чемпионат России – 2023 по фигурному катанию. В 16:00 по московскому времени стартуют соревнования среди спортивных пар.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Спортивные пары. Короткая программа

  1. Алексей Брюханов/Юлия Артемьева.
  2. Александр Галлямов/Анастасия Мишина.
  3. Даниил Бутенко/Варвара Черемных.
  4. Илья Книжук/Наталья Хабибулина.
  5. Роман Запорожец/Виктория Васильева.
  6. Артём Грицаенко/Елизавета Осокина.
  7. Дмитрий Козловский/Александра Бойкова.
  8. Роман Плешков/Дарья Бояринцева.
  9. Валерий Колесов/Ясмина Кадырова.
  10. Владимир Морозов/Евгения Тарасова.
  11. Дмитрий Евгеньев/Александра Мухортова.
  12. Матвей Янченков/Екатерина Чикмарёва.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

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