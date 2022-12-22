ЧР по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть

В Красноярске проходит чемпионат России – 2023 по фигурному катанию. В 16:00 по московскому времени стартуют соревнования среди спортивных пар.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Спортивные пары. Короткая программа

Алексей Брюханов/Юлия Артемьева. Александр Галлямов/Анастасия Мишина. Даниил Бутенко/Варвара Черемных. Илья Книжук/Наталья Хабибулина. Роман Запорожец/Виктория Васильева. Артём Грицаенко/Елизавета Осокина. Дмитрий Козловский/Александра Бойкова. Роман Плешков/Дарья Бояринцева. Валерий Колесов/Ясмина Кадырова. Владимир Морозов/Евгения Тарасова. Дмитрий Евгеньев/Александра Мухортова. Матвей Янченков/Екатерина Чикмарёва.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.