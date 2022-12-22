«Это всё грибы». Ветлугин шутливо высказался по поводу своего результата в прокате

Фигурист Матвей Ветлугин высказался о прокате на чемпионате России в Красноярске. Спортсмен занял четвёртое место.

«Почему такой результат сегодня? Грибы (смеётся). Шучу. Сегодня никаких эмоций не было, тут спать хочется всё время, джетлаг есть. Я сегодня поспал три часа, проснулся, три часа не спал и снова четыре часа поспал.

Сегодня был очень сдержан, присутствовало лишь лёгкое волнение. Не более того. До последнего дня не ощущалось, что на носу чемпионат России, обычный старт. Сборы в Новогорске, которые нам устроил Алексей Николаевич, недельные практически. Нас держали в таких концентрированных условиях, в относительно лёгкой атмосфере подошли к чемпионату, совершенно незаметно. Завтра должен быть один четверной, да. Не думаю о том, что в шаге от пьедестала, цель немножко ниже. Если выполню её, то скажу», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.