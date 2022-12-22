Галлямов: вполне довольны выступлением. Мы показали то, что мы готовили и нарабатывали

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались по поводу своего выступления среди спортивных пар на чемпионате России. Спортсмены получили 85.37 балла и на данный момент занимают первое место.
Галлямов: Мы вполне довольны. Мы показали то, что готовили, нарабатывали. Давно не было чемпионата России…
Мишина: Уже год (смеётся).
Галлямов: Хотелось уже выступить, потому что на чемпионатах России другая атмосфера. Если я правильно помню, мы с Анастасией на чемпионате России уже шестой раз. Приятно проводить здесь время. В Красноярске мы уже четвёртый раз. Уже успел прогуляться по городу, насладиться в том числе Эйфелевой башней — у нас здесь свой Париж.
Мишина: Ещё же есть Биг-Бен.
Галлямов: Да, забыл совсем. Я его видел ещё на Кубке России, когда мы приезжали в 2018 году.
Мишина: У нас много серьёзных соревнований в этом сезоне, хоть и не международных. Тут большая конкуренция. Спокойнее? Даже не знаю. Одинаково нервно — что международные соревнования, что свои. Везде самые главные конкуренты — это мы сами, от себя никуда не денешься.
Галлямов: Везде по-своему. Удаётся ли спать? Мы приехали в ночь с понедельника на вторник, в пять утра. Сначала удалось поспать где-то под утро, а потом…
Мишина: А потом привыкли спать днём.
Галлямов: Когда я спал днём, то вообще кайфовал. Почему-то если днём посплю, вечером вообще бесполезно. Дневной сон уже реже происходит. Так вот, на следующий день поспал буквально два часа. Вообще невозможно было заснуть. И я вчера весь день терпел, до 12, чтобы лечь. Тяжело было не спать долго.
Благо завтра выходной у нас, не страшно. Завтра у нас ещё тренировки…
Мишина: Утречком.
- 22 декабря 2022
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