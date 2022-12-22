Александр Галлямов рассказал, что хотел бы написать мемуары о карьере

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий вместе с Анастасией Мишиной, высказался о возможном написании мемуаров о карьере.

Галлямов: Не думал ли написать мемуары? Как обычно в компаниях бывает, сидим-сидим и: «Так, история!». Можно через какое-то время, когда будет что-то максимально стоящее рассказать. Не на пятьдесят страниц всё-таки, чтобы это было действительно интересно прочесть. «Какой была моя карьера» — дефолтное название. Рассказать, какие события в жизни происходили от начала карьеры и так далее. Вы мне дали интересную идею. Почему бы и нет? Что-то постараюсь придумать. Не обещаю, что завтра начну писать, но интересные истории спокойно хранятся у меня в голове.

Галлямов и Мишина ранее выступили с короткой программой в соревнованиях спортивных пар. Они показали результат 85,37 балла.