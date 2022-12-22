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Анастасия Мишина сравнила Лионеля Месси с Нэйтаном Ченом

Анастасия Мишина сравнила Лионеля Месси с Нэйтаном Ченом
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, с кем сравнили бы чемпиона мира, аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Галлямов: Финал ЧМ — это было что-то. Аргентинцы умеют подарить шоу после 75-й минуты, все порадовались. В Аргентине до сих пор радуются. Это было классное шоу, победителей не судят. Марокканцам, кстати, большой респект, что отдали призовые на благотворительность. С кем сравнить Месси из фигуристов? Так, ну Месси низкий и ловкий.

Мишина: Нэйтан Чен?

Галлямов: Ну не, он в баскетбол играет, на командном чемпионате мира играл в баскетбол. Мозалёва вполне можно сравнить с Месси.

Галлямов и Мишина ранее выступили с короткой программой в соревнованиях спортивных пар. Они показали результат 85,37 балла.

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