Владимир Морозов: внутреннее настроение такое, что свою задачу выполнили в прошлом году

Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, отреагировал на слова тренера Максима Транькова о строгости судейства в отношении их пары, которая продолжает кататься ради удовольствия.
При приземлении с выброса Тарасова коснулась льда двумя руками, чтобы не упасть. Пара занимает третье место после короткой программы, уступая лидерам четыре балла.
«Траньков сказал, что в России нашу пару судят строже, чем на международном уровне? В прошлом году, возможно, было такое ощущение. Но Олимпийские игры нормально отсудили. Идут какие-то споры по поводу золота китайской пары, 50/50 примерно.
Как относимся к словам Транькова про то, что сейчас для нас задача — получать удовольствие, так как никогда не знаешь, какой старт станет последним? Отчасти, наверное, в этих словах есть правда. Скажем так, внутреннее настроение такое, что свою задачу выполнили в прошлом году. Сейчас стараешься кататься с наслаждением — меньше стресса, больше удовлетворения. Никто не любит проигрывать, особенно я, но всё же… Сделали ли мы правильный выбор, продолжив карьеру и не уйдя в «Ледниковый период»? Тут нет правильного выбора. Я ни о чём не жалею. Мы изначально склонялись к тому, чтобы повыступать после Олимпиады ещё хотя бы немножко», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 22 декабря 2022
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