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Чемпионат России. Парное катание. Короткая программа
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Александр Галлямов прокомментировал сегодняшнее выступление

Александр Галлямов прокомментировал сегодняшнее выступление
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Фигурист Александр Галлямов высказался по поводу своего сегодняшнего выступления с Анастасией Мишиной среди спортивных пар на чемпионате России. Спортсмены получили 85.37 балла и на данный момент занимают первое место.

«Довольны нашим прокатом, очень уютная арена, очень хорошо поддерживали всех спортсменов после проката. Выразим отдельную благодарность болельщикам. Завтра отдохнём, подготовимся к произвольной», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, сегодня российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, идущие первыми в соревновании спортивных пар на чемпионате России, превзошли мировой рекорд. Они получили 85,37 балла за выступление. Наивысшей отметки достигли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла.

При этом, как известно, Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты, показанные на национальных турнирах. Именно поэтому достижение Мишиной и Галлямова не будет официально зафиксировано как новый мировой рекорд.

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