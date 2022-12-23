Прокат Тарасовой и Морозова на чемпионате России. Видео

Танцевальный дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
В прокате Тарасова допустила ошибку на тройном выбросе, коснувшись льда двумя руками при приземлении. Судьи оценили выступление в 81,23 балла. Этот результат позволил Тарасовой и Морозову занять третье место по итогам короткой программы. Лидируют в соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 85,37 баллов.
Спортивные пары покажут свои произвольные программы на первенстве страны в субботу, 24 декабря. Начало прокатов — в 12:30 (мск).
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
Напомним, 1 марта на фоне происходящих на украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.
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