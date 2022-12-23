Елизавета Туктамышева: все фигуристы говорят, что главное — чистый прокат? Они лукавят

Елизавета Туктамышева оценила прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске.
Елизавета справилась со всеми элементами, включая коронный тройной аксель, и получила от судей 82,98 балла. Туктамышева занимает второе место после короткой программы, уступая только Софье Акатьевой.
«Своим прокатом довольна, хотелось откатать чисто и хорошо не только на этапах Гран-при. Удалось это сделать, надеюсь, такой настрой будет и в произвольной. Не назвала бы этот прокат самым лучшим за полсезона, в Москве я каталась раскованнее. Краткость — сестра таланта (улыбается).
Что лучше — первое место и грязный прокат или второе место и чистый прокат? Конечно, место важнее. Почему все фигуристы говорят, что главное — чистый прокат? Они все лукавят (смеётся)», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 23 декабря 2022
-
19:40
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:24
-
18:08
-
18:04
-
17:54
-
17:39
-
17:08
-
16:54
-
16:52
-
16:45
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
16:06
-
15:51
-
15:45
-
15:41
-
15:33
-
15:33
-
15:20
-
15:18
-
15:12
-
15:00
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:25
-
14:15