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Елизавета Туктамышева: все фигуристы говорят, что главное — чистый прокат? Они лукавят

Елизавета Туктамышева: все фигуристы говорят, что главное — чистый прокат? Они лукавят
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Елизавета Туктамышева оценила прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

Елизавета справилась со всеми элементами, включая коронный тройной аксель, и получила от судей 82,98 балла. Туктамышева занимает второе место после короткой программы, уступая только Софье Акатьевой.

«Своим прокатом довольна, хотелось откатать чисто и хорошо не только на этапах Гран-при. Удалось это сделать, надеюсь, такой настрой будет и в произвольной. Не назвала бы этот прокат самым лучшим за полсезона, в Москве я каталась раскованнее. Краткость — сестра таланта (улыбается).

Что лучше — первое место и грязный прокат или второе место и чистый прокат? Конечно, место важнее. Почему все фигуристы говорят, что главное — чистый прокат? Они все лукавят (смеётся)», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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