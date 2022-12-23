Елизавета Туктамышева: все фигуристы говорят, что главное — чистый прокат? Они лукавят

Елизавета Туктамышева оценила прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

Елизавета справилась со всеми элементами, включая коронный тройной аксель, и получила от судей 82,98 балла. Туктамышева занимает второе место после короткой программы, уступая только Софье Акатьевой.



«Своим прокатом довольна, хотелось откатать чисто и хорошо не только на этапах Гран-при. Удалось это сделать, надеюсь, такой настрой будет и в произвольной. Не назвала бы этот прокат самым лучшим за полсезона, в Москве я каталась раскованнее. Краткость — сестра таланта (улыбается).



Что лучше — первое место и грязный прокат или второе место и чистый прокат? Конечно, место важнее. Почему все фигуристы говорят, что главное — чистый прокат? Они все лукавят (смеётся)», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.