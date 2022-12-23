Туктамышева рассказала, будет ли прыгать четверной тулуп в произвольной программе

Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, будет ли исполнять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России. Две попытки на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге оказались неудачными.

В короткой программе Елизавета справилась со всеми элементами, включая коронный тройной аксель, и получила от судей 82,98 балла. Туктамышева занимает второе место, уступая только Софье Акатьевой.

«Будет ли четверной тулуп? Решила в этом году не рисковать, откатать произвольную программу такой, какой она была на Гран-при. Надеюсь, в следующем году подготовлю к менее важным стартам. На чемпионате России оказалось нецелесообразно идти на такой риск.

Какие впечатления от прыжкового турнира? Это был первый раз, когда проводились подобные соревнования. Это интересно, интригующе, мне безумно понравился такой формат. Точно непонятно, кто победит, как сложится всё. Самое важное — ты функционально не сильно устаёшь. Стрессовые соревнования, но концентрироваться на один прыжок или на всю программу, особенно произвольную — это разные вещи. И это, конечно, большой плюс этого старта», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.