Произвольная программа Петра Гуменника на чемпионате России в Красноярске. Видео

20-летний российский фигурист Пётр Гуменник завоевал серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске по итогам завершившегося сегодня проката мужской произвольной программы.

Напомним, по итогам мужских соревнований Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое итоговое количество баллов (295,07), и лишь благодаря лучшей технике в произвольной программе золото досталось первому. В произвольной программе Семененко набрал 195,92 балла, Гуменник – 190,60.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Напомним, 1 марта на фоне происходящих на Украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, которое действует до особого уведомления.