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В 12:30 продолжатся соревнования среди спортивных пар на ЧР по фигурному катанию

В 12:30 продолжатся соревнования среди спортивных пар на ЧР по фигурному катанию
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Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске продолжится сегодня, 24 декабря, соревнованиями спортивных пар. В 12:30 мск фигуристы покажут произвольную программу, по итогам которой определятся чемпион и призёры соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа

Первая разминка:
1. Виктория Васильева/Роман Запорожец
2. Варвара Черемных/Даниил Бутенко
3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

Вторая разминка:
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
6. Дарья Бояринцева/Роман Плешков
7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
8. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

Третья разминка:
9. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
10. Евгения Тарасова/Владимир Морозов
11. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
12. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.

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