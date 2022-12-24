Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Женщины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева заявила два четверных тулупа на произвольную программу в финале чемпионата России

Валиева заявила два четверных тулупа на произвольную программу в финале чемпионата России
Комментарии

Опубликован контент, который фигуристки заявили на произвольные программы в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Красноярске.

Промежуточный лидер соревнований Софья Акатьева планирует исполнить тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц.

Вице-лидер соревнований Елизавета Туктамышева на ПП заявила тройной аксель – двойной аксель – секвенция, тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.

Действующая чемпионка России Камила Валиева, занимающая четвёртое место, прыгнет четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц.

Борьба Туктамышевой и заруба за золото у пар. Следим за последним днём ЧР. LIVE! Борьба Туктамышевой и заруба за золото у пар. Следим за последним днём ЧР. LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022