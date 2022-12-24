Валиева заявила два четверных тулупа на произвольную программу в финале чемпионата России

Опубликован контент, который фигуристки заявили на произвольные программы в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Красноярске.
Промежуточный лидер соревнований Софья Акатьева планирует исполнить тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц.
Вице-лидер соревнований Елизавета Туктамышева на ПП заявила тройной аксель – двойной аксель – секвенция, тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.
Действующая чемпионка России Камила Валиева, занимающая четвёртое место, прыгнет четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц.
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