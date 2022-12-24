Вайцеховская считает, что падения Худайбердиевой вызваны «изменениями тела»

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Елизаветы Худайбердиевой в паре с Егором Базиным на чемпионате России. Спортсмены стали первыми в танцах на льду. Худайбердиева упала и в ритм-танце, и в произвольной программе.
«Как-то во времена своей спортивной юности, увлекшись голодовками и прочими милыми способами сбросить вес, я резко и очень сильно похудела. Нравилась себе в зеркале неимоверно.
Но потом случились какие-то не слишком крупные соревнования клубного уровня (даже нервничать не приходилось), и я очень хорошо поняла, что такое летать, как фанера над Парижем.
Отваляла тогда всю программу, даже обязательные прыжки. В довершение ещё и от тренера огребла.
Она же мне объяснила, выпустив пар, что похудеть за месяц на четыре килограмма ничуть не лучше, чем на четыре килограмма поправиться – изменения тела и в том, и в другом случае в хлам разносят координацию.
Стоишь ты такой тонкий и звонкий перед зеркалом, балдеешь от увиденного, а на вышку поднимаешься – звёздочки в глазах, и ноги подкашиваются.
Сколько ни ломала голову, никакая другая причина в отношении Лизы Худайбердиевой на ум просто не приходит. Стресс от мысли, что «сейчас я упаду», пришёл, думаю, всё-таки позже.
Судейская роль здесь не слишком значима, как мне кажется. Но с Денисом Самохиным, у которого тренируются Лиза и Егор, обстоятельно поговорила и на эту тему тоже», — написала Вайцеховская в социальных сетях.
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