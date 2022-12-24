Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Женщины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская считает, что падения Худайбердиевой вызваны «изменениями тела»

Вайцеховская считает, что падения Худайбердиевой вызваны «изменениями тела»
Комментарии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Елизаветы Худайбердиевой в паре с Егором Базиным на чемпионате России. Спортсмены стали первыми в танцах на льду. Худайбердиева упала и в ритм-танце, и в произвольной программе.

«Как-то во времена своей спортивной юности, увлекшись голодовками и прочими милыми способами сбросить вес, я резко и очень сильно похудела. Нравилась себе в зеркале неимоверно.

Но потом случились какие-то не слишком крупные соревнования клубного уровня (даже нервничать не приходилось), и я очень хорошо поняла, что такое летать, как фанера над Парижем.

Отваляла тогда всю программу, даже обязательные прыжки. В довершение ещё и от тренера огребла.

Она же мне объяснила, выпустив пар, что похудеть за месяц на четыре килограмма ничуть не лучше, чем на четыре килограмма поправиться – изменения тела и в том, и в другом случае в хлам разносят координацию.

Стоишь ты такой тонкий и звонкий перед зеркалом, балдеешь от увиденного, а на вышку поднимаешься – звёздочки в глазах, и ноги подкашиваются.

Сколько ни ломала голову, никакая другая причина в отношении Лизы Худайбердиевой на ум просто не приходит. Стресс от мысли, что «сейчас я упаду», пришёл, думаю, всё-таки позже.

Судейская роль здесь не слишком значима, как мне кажется. Но с Денисом Самохиным, у которого тренируются Лиза и Егор, обстоятельно поговорила и на эту тему тоже», — написала Вайцеховская в социальных сетях.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022