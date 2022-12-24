«Сегодня уже деваться некуда». Евгения Тарасова — об общении со СМИ на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, прокомментировала завоевание бронзы на чемпионате России – 2023, который проходит в Красноярске.

«В любом случае же всегда выйти на публику и кататься для них (публики) — праздник. Прошла мимо микста вчера? Мне так нужно было, не хотела отвечать. Хотелось ли так сегодня сделать? Сегодня уже деваться некуда», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.