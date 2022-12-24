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Мишина: сегодня мне было сложно отойти от ошибки. Второе место — это тоже достойно

Мишина: сегодня мне было сложно отойти от ошибки. Второе место — это тоже достойно
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Бронзовые призёры Олимпиады-2022 спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали завоевание серебра на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

«Сегодня для меня было сложно отойти от ошибки, и я горжусь тем, что у меня это получилось. Второе место — это тоже достойно», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Мы справились, мы рады нашим выступлениям, конечно, не всё получилось, это спорт, всё бывает. Это даёт мотивацию как-то подготовиться, извлечь уроки, чтобы с каждым днём становиться лучше», — добавил Галлямов.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.

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