Мишина: сегодня мне было сложно отойти от ошибки. Второе место — это тоже достойно

Бронзовые призёры Олимпиады-2022 спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали завоевание серебра на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

«Сегодня для меня было сложно отойти от ошибки, и я горжусь тем, что у меня это получилось. Второе место — это тоже достойно», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Мы справились, мы рады нашим выступлениям, конечно, не всё получилось, это спорт, всё бывает. Это даёт мотивацию как-то подготовиться, извлечь уроки, чтобы с каждым днём становиться лучше», — добавил Галлямов.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.