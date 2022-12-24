Мишина: парное катание всегда будет оставаться в тени одиночного катания девушек

Серебряные призёры чемпионата России среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о своём выступлении.
Мишина: Сегодня у нас не получилось идеального проката. Причины, наверное, не могу назвать. Скажу, что для себя я подметила, что у нас много чистых прокатов, и ошибаться тоже надо уметь. Сегодня мне было достаточно сложно отойти от ошибки в произвольной программе. Я горжусь тем, что у меня это получилось. Второе место — тоже достойно, мы будем радоваться и работать над ошибками.
Галлямов: Мы рады нашему выступлению. Конечно, не всё получилось, но это спорт — всё бывает. И это даёт мотивацию, чтобы можно было как-то подготовиться, извлечь урок из этого, чтобы с каждым днём становиться лучше.
С тренерами обсудим, подумаем, что дальше делать. Впереди у нас чемпионат Санкт-Петербурга — уже в конце января. На следующей неделе откатаем шоу, отметим Новый год и будем готовиться к чемпионату нашего города. Может, попробуем что-нибудь усложнить в программе. Но это мы уже будем обсуждать с нашей командой, придём к общему выводу. У нас есть планы, небольшие цели на дальнейший сезон.
Мишина: Обидно ли, что девушки популярнее пар? Хочу сказать, что за последние несколько лет парное катание стало более популярным, его начали больше смотреть. Наверное, мы всегда будем оставаться в тени девушек, но я рада тому, что наши трансляции всё-таки смотрят.
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