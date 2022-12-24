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Козловский: мотивирует, когда величайший игрок в истории в последней попытке берёт ЧМ

Козловский: мотивирует, когда величайший игрок в истории в последней попытке берёт ЧМ
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Победители чемпионата России среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями от проката.

Бойкова: Насколько мотивировал успех одногруппников? Мы уже давно соперничаем со всеми ребятами в сборной. Всегда, когда видишь, что люди достигают новых высот и показывают стабильность, это мотивирует и по-хорошему злит — «Я тоже могу, давай, соберись!». Сначала внимание рассеивалось, для нас это было непривычно. Потом понимаешь, что всё равно надо концентрироваться на себе и своей работе. Да, все ребята борются, но не забывай о себе. Нужно больше внимания уделять своей работе.

Козловский: Не буду лукавить — сложно смотреть на победы других. Но горжусь нами, что мы выстояли этот промежуток без побед. В этом плане очень вдохновляет, например, футбол. Вдохновляет, когда величайший игрок в истории не выигрывает финал в 2014 году, не побеждает в 2018-м, а потом берёт титул с последней попытки. Меня это мотивирует.

Бойкова: Был момент, когда было совсем тяжело? Наверное, для меня самым тяжёлым моментом стал чемпионат мира в Стокгольме. Тогда накипело, сильно поссорилась с отцом, два месяца не разговаривали. Но поняла, что вся проблема была во мне, в моём настрое, что я начала сомневаться. Было очень тяжело, хотелось бросить, но мой партнёр меня поддержал.

Козловский: Но бросить хотелось всего три минуты, пока коньки снимала.

Бойкова: Ну как сказать (смеётся).

Козловский: Саша — не тот человек, который любит бросать. Это была эмоция ради приличия. Уверяю, что Саша никогда, несмотря на то, что выплёскивала свои эмоции, в самые сложные моменты не переставала работать. А что касается поездки в лес — я еду в лес не для того, чтобы всем рассказывать о своих планах.

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