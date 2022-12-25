Евгений Семененко рассказал, как отнёсся к победе на ЧР с одинаковым числом баллов

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о своей победе на чемпионате России. Вместе с Петром Гуменником он набрал одинаковое количество баллов по итогам короткой и произвольной программ. Семененко получил золото, так как лучше выступил в произвольной программе.
— Нет ощущения некоторой смазанности победы из-за того, что одинаковые баллы?
— Нет. Победа есть победа (улыбается).
После чемпионата России в Красноярске проходят показательные выступления. Евгений Семененко выступит во втором отделении. Также свои программы покажут чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева, победители среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, триумфаторы танцев на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Полное интервью с Евгением Семененко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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