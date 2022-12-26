«Как груз с плеч упал. Мы сложно входили в этот сезон». Козловский — о победе в ЧР

Чемпион мира 2020 года фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой и ставший вместе с ней в Красноярске двукратным чемпионом России в парном катании, оценил подготовку спортсменов к соревнованиям и поделился своими впечатлениями от победы.

«Мы сложно входили в этот сезон. Подготовка была смазана, она не была полноценной. В прошлом году мы провели полноценный цикл длиной в несколько недель, а здесь преодолевали себя и боролись за элементы. Когда мы поняли, что выиграли, то произошел определённый эмоциональный выплеск. Это как груз с плеч упал», — приводит слова Козловского «РИА Новости Спорт».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России – 2023, который проходил в Красноярске, в соревнованиях спортивных пар. Чемпионы России 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место. Серебряные призёры Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов замкнули тройку лучших.



Отметим, что Бойкова и Козловский обошли Мишину и Галлямова всего на 0,51 балла. Тарасова и Морозов же проиграли больше, так как допустили некоторое количество ошибок в ПП: Тарасова исполнила двойной сальхов вместо тройного, также фигуристы сорвали каскад тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель – секвенция, исполнив лишь двойной тулуп.