Депутат Госдумы: если дело в том, что Щербакова — россиянка, то попахивает экстремизмом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал обращение украинской федерации фигурного катания на коньках в ISU с целью исключить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

«А какие причины у подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова — россиянка, то это уже попахивает нацизмом и экстремизмом. ISU нужно принимать жёсткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации. Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра данного решения быть не может», — цитирует Свищёва ТАСС.

Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года. Щербакова является единственной представительницей России в данной номинации.