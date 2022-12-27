Анна Щербакова объяснила, почему участие в «Ледниковом периоде» — это не пик карьеры

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о неожиданной реакции окружающих на её участие в телепроекте «Ледниковый период» в качестве ведущей.

Люди, не слишком погружённые в тонкости фигурного катания, интересуются у Щербаковой, является ли участие в «Ледниковом периоде» высшей наградой.

«Сейчас всё чаще сталкиваюсь с этой фразой. Конечно, за соревнованиями очень многие следят, но многие знакомые, которые несильно в это окунаются, очень для многих участие в «Ледниковом периоде» значит намного больше, как будто я наконец перешла на следующую ступень развития. Вот всё каталась по своим этим соревнованиям и наконец-то дошла до пика своей карьеры и снимаюсь в «Ледниковом периоде». Это классно, это что-то новое, но, конечно, думаю, для любого спортсмена награды в спорте всегда будут в приоритете», — сказала Щербакова в программе «10 глупых вопросов фигуристке» на YouTube-канале «ЖИЗА».