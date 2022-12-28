Агент Трусовой — о конфликте с Первым: её родители не опустились бы до подобных демаршей

Агент Александры Трусовой Алексей Николаев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг фигуристки и Первого канала.

«Во‑первых, в цивилизованных условиях, когда стороны ведут переговоры о заключении или продлении своих контрактных отношений, то они, как правило (таковы профессиональные нормы), воздерживаются от каких‑либо конкретных комментариев, не говоря уже о личных выпадах. В данном случае всё происходило с точностью до наоборот. На мой взгляд, здесь есть явное следование одной спорной рекомендации классика пиара: «Кто первый соврал, тот и выиграл».



Во‑вторых, ни сама Саша, ни её отец, тем более мама, никогда не позволили бы, я уверен, представить требования, о которых с завидной настойчивостью сообщали тщательно выбранные средства массовой информации. Причина — на ладони. И её родители — честные, принципиальные, воспитанные и, главное — профессиональные люди, до мелочей знающие положение дел в отечественном фигурном катании. Они никогда не опустились бы до подобных демаршей. И, кроме того, любой тезис, вбрасываемый в печать, должен быть подтверждён документально. А никаких заявлений по упомянутому вопросу от Трусовых замечено не было, да и быть их не могло. Но уж коли в данном случае другая сторона идёт на то, чтобы перевести деловой разговор в личную плоскость, то можно отметить ключевую роль в провале переговоров Ольги Черносвитовой, и прежде всего — довольно «свежую», но вполне ожидаемую интерпретацию ей положения о том, что никакие действия и заявления сторон не должны наносить ущерб имиджу и профессиональной репутации друг друга. В причинах такого подхода ещё предстоит разобраться на фоне сложной ситуации в мире, но налицо попытка решить некие собственные задачи за спиной уважаемых профессионалов.

Ну, и в‑третьих. Боюсь, что в данном случае мы имеем дело с так называемым синдромом покинутой невесты. Контракт Саши с Первым каналом истёк и стороны не смогли договориться. Саша выбрала другого информационного партнёра. Это её право. В таких случаях, опять же в цивилизованных условиях, обе стороны благодарят друг друга за сотрудничество и желают успехов в будущем. Но, судя по всему, такое происходит не везде. А где‑то разочарованная невеста бежит в партком и требует вернуть жениха. А если тот уже создал другую семью, то старается облить его грязью. Ну что ж, это мы в нашей истории уже проходили. Правда, если раньше это воспринимали как трагедию, то сейчас эта история — скорее комедийный фарс», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

Напомним, на последних соревнованиях Александра выступала без нашивки канала на форме. Накануне в СМИ просочилась информация о том, что отец Александры Вячеслав Трусов потребовал у СМИ не разрешать Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.