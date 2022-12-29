«Просто шок». Фигуристы Пасечник и Некрасов — о завоевании бронзовой медали на ЧР

Фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной прокомментировали завоевание бронзовых медалей по итогам соревнований в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске.



Пасечник. Ещё нет осознания того, что мы стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Порой появляется в мыслях, насколько это здорово (улыбается). Но я ещё всё равно нахожусь в прострации, пока нет полного осознания. Шок, правда. Неожиданно и приятно. Мы работали, стремились к этому результату, конечно же. Слава богу, что так сложилось.



Некрасов. Просто шок. Мы просто хотели показать себя здесь.



Пасечник. Мы не гнались за местами, мы просто хотели продемонстрировать всё то, что мы умеем. Работа была проведена колоссальная. На самом деле правда не задумывались о местах.

Некрасов. Вообще ни о чём не думали. Загадывать, что мы будем на пьедестале, — нет, такого не было. Где-то это закрадывалось в голове, но мы новая пара. Решили, что не будем загадывать, будем смотреть по факту.

Напомним, победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Второе место занял дуэт Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Полное интервью с Елизаветой Пасечник и Максимом Некрасовым выйдет на «Чемпионате» сегодня, 29 декабря, в 13:00.