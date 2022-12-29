Фигурист Некрасов рассказал, что подвергся хейту после расставания с предыдущей партнёршей

Партнёр Елизаветы Пасечник 22-летний фигурист Максим Некрасов рассказал, что подвергся критике после расставания со своей предыдущей партнёршей Ариной Ушаковой.



«Многие причины были. Они всё знают. Много писали, когда я распалась наша пара с Ариной (Ушаковой). Но хочу сказать, что никто не знает правды никакой, кроме меня, Арины и нашего тренера. Никто. Даже Лиза. То, что, к примеру, на льду нас ставят в пару с кем-то, когда партнер болеет, это только для того, чтобы мы не болтались одни. Многие воспринимают, что если встал с кем-то в пару, значит, всё. Знаю, что люди говорили об этом на форуме. Тогда был хейт полный. Но я воспринимаю это нормально: прочитал и забыл», – заявил Некрасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Напомним, Пасечник и Некрасов завоевали бронзовые медали по итогам соревнований в танцах на льду на завершившемся чемпионате России в Красноярске. Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Второе место занял дуэт Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.



Полное интервью с Елизаветой Пасечник и Максимом Некрасовым читайте на «Чемпионате»: