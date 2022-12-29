Пасечник и Некрасов отреагировали на слова Авербуха, назвавшего их стиль катания канадским

Партнёр Елизаветы Пасечник 22-летний фигурист Максим Некрасов ответил на слова Ильи Авербуха, назвавшего их стиль катания канадским.



«От всех по чуть-чуть берём. Нет такого, что мы договариваемся, что будем кататься как Тесса и Скотт и берём всё, как у них. Нет, ни у кого так не бывает. У всех разные стили, все по-разному катаются. У кого-то ноги мягкие, у кого-то ноги жёсткие. Нет такого, что встал в пару и говоришь: «Будем так». Со временем стиль сам формируется. У нас поначалу не такое было скольжение, вообще не было его (смеётся). Если посмотреть видео мая или июля со сборов… Разница есть», – заявил Некрасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.



Напомним, Пасечник и Некрасов завоевали бронзовые медали по итогам соревнований в танцах на льду на завершившемся чемпионате России в Красноярске. Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Второе место занял дуэт Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.



Полное интервью с Елизаветой Пасечник и Максимом Некрасовым читайте на «Чемпионате»: