Призёры ЧР Пасечник и Некрасов высказались о Степановой и Букине

Бронзовые призеры ЧР по фигурному катанию Елизавета Пасечник и Максим Некрасов ответили на вопрос, какой опыт удалось им перенять, выступая на одном льду со звёздным дуэтом Александры Степановой и Ивана Букина.



«Во-первых, у них хорошие отношения в паре — это все отмечают. Во-вторых, у них очень мягкие ноги, они прямо летают по льду. Как я говорил, у всех разный стиль. У них тоже стиль отличается от всех. Мы просто подсматриваем: «Опа!» Что-то для себя берём закладываем в голове и начинаем с этим работать», – сказал Некрасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Напомним, Пасечник и Некрасов завоевали бронзовые медали по итогам соревнований в танцах на льду на завершившемся чемпионате России в Красноярске. Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Второе место занял дуэт Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.



Полное эксклюзивное интервью с Елизаветой Пасечник и Максимом Некрасовым читайте на «Чемпионате»: