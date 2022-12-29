Екатерина Боброва: для меня всё встало на свои места, когда Валиева опустила капюшон

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о выступлении с произвольной программой фигуристки Камилы Валиевой.
Боброва: Что бы про неё ни говорили – набрала в весе, тяжела стала, ещё что-то… Конёк у неё всё равно мягкий, она работает коленом. Да, сейчас ей сложновато, но опять же – это такой переходный момент, после Олимпиады немножко расслабилась, переходный возраст… Всё ещё будет. Но восстановить эти прыжки в постолимпийский сезон! Да, у неё нет того количества четверных, которые она прыгала, но сейчас для выигрыша нужно плюс-минус два ультра-си. Для меня не было той энергетики в произвольной, которая была на прокатах, но у меня всё встало на свои места, когда она опустила капюшон. Невероятная точка, которая развеяла все сомнения!
Журанков: Это как раз и показало, что эта программа была сделана для того, чтобы переболеть, пережить, пройти этот период. Не знаю, было ли это задумано с самого начала, когда ставилась программа, или появилось потом, но в этом была органика, в этом было естество момента.
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