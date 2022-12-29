Журанков: не согласен с тем, что Бойкова и Козловский токсичные

Комментатор Андрей Журанков не согласился с определением «токсичные» в отношении спортивной пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, выигравшей чемпионат России – 2023.
Бойкова и Козловский блестяще проводили сезон-2019/2020. Стали чемпионами России и Европы, но чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса. Выиграть первенство планеты в следующем году Александра и Дмитрий не смогли, уступив одногруппникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Узнав результат соревнований, Бойкова и Козловский перед объективами телекамер некрасиво повели себя по отношению к победившим соперникам и легендарному тренеру Тамаре Москвиной.
«Не согласен с тем, что Бойкова и Козловский – токсичные. Считаю, что заруба в этой группе даёт нам потрясающее зрелище и потрясающий результат. Заруба есть, и слава богу. Пришли Мишина/Галлямов и отодвинули Бойкову/Козловского, которые выиграли чемпионат Европы и должны были мир брать, который отменили. И это пошло на пользу Саше с Димой. Они столкнулись с новыми обстоятельствами, с новым вызовом. В результате они больше сплотились, стали ещё внимательнее и бережнее друг к другу. Они стали парой, которая знает цель, готова работать и отвечать за свои дела и слова. И по праву чемпионы страны», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
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