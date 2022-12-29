«Настоящий блокбастер». Медведева — о развязке ЧР-2023 в мужском одиночном катании

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева назвала настоящим блокбастером борьбу за золото чемпионата России – 2023 в мужском одиночном катании.
По сумме выступлений в двух программах Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали равное количество баллов (по 295,07). Золото получил Семененко, показавший лучший результат в произвольной программе. Борьбу за третье место выиграл Александр Самарин.
«Я смотрела чемпионат России, не могу не отметить выступления наших мальчиков, особенно в произвольной программе, это был настоящий блокбастер, где-то я это уже видела. Порадовало, что было много четверных прыжков, понравилось, как Саша Самарин откатал произвольную программу, это был настоящий спорт. Мне кажется, с каждым годом конкуренция внутри нашей страны всё выше и выше», — приводит слова Медведевой ТАСС.
Медведева и Алина Загитова получили одинаковые баллы за произвольную программу на Олимпиаде 2018 года. Судьбу золота решили оценки за короткую программу.
- 29 декабря 2022
-
21:06
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
19:01
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
16:45
-
16:20
-
16:15
-
15:57
-
15:30
-
15:25
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:39
-
13:19
-
13:15
-
12:50
-
12:04
-
11:29
-
11:15
-
10:05
-
00:50
-
00:29