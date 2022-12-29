«Настоящий блокбастер». Медведева — о развязке ЧР-2023 в мужском одиночном катании

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева назвала настоящим блокбастером борьбу за золото чемпионата России – 2023 в мужском одиночном катании.

По сумме выступлений в двух программах Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали равное количество баллов (по 295,07). Золото получил Семененко, показавший лучший результат в произвольной программе. Борьбу за третье место выиграл Александр Самарин.

«Я смотрела чемпионат России, не могу не отметить выступления наших мальчиков, особенно в произвольной программе, это был настоящий блокбастер, где-то я это уже видела. Порадовало, что было много четверных прыжков, понравилось, как Саша Самарин откатал произвольную программу, это был настоящий спорт. Мне кажется, с каждым годом конкуренция внутри нашей страны всё выше и выше», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Медведева и Алина Загитова получили одинаковые баллы за произвольную программу на Олимпиаде 2018 года. Судьбу золота решили оценки за короткую программу.