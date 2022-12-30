Виктория Синицина: когда целиком отдаёшься спорту, на личную жизнь уже не остаётся времени

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина рассказала о сложностях жизни профессионального спортсмена.
«Когда ты целиком отдаёшься спорту, на личную жизнь уже не остаётся времени. Так было и у меня: я всегда была сосредоточена на фигурном катании, в детстве я часто думала, что упускаю что-то из-за большого количества спорта в жизни. Я тренировалась в одном месте, жила в другом, а училась в третьем. Иногда находилось время на прогулки и встречи с друзьями, но его было мало.
При этом я не скажу, что моё детство было хуже, чем у ребят со двора. Да, оно было другим, но нельзя сказать, что его совсем не было. Во взрослом возрасте режим тоже не позволял жить обычной размеренной жизнью. Но я всегда точно знала, чего я хочу, какие у меня приоритеты. И благодаря этому у меня появились медали, к которым я всегда стремилась», – приводит слова Синициной издание Grazie.
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