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«У меня была температура 39,5». Трусова эмоционально высказалась о пропуске ЧР

«У меня была температура 39,5». Трусова эмоционально высказалась о пропуске ЧР
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова высказалась о чемпионате России по фигурному катанию, который фигуристка пропустила из-за болезни.

«К сожалению, я заболела и не смогла выступить на соревнованиях. Очень обидно было пропустить это событие, и прошу прощения у болельщиков, которые ждали меня в Красноярске. До последнего собиралась участвовать, но на момент короткой программы у меня была температура 39,5.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто всегда поддерживал и поддерживает меня. Очень ценю вашу поддержку и любовь! Сейчас чувствую себя немного лучше, температуры нет», — цитирует Трусову «Матч ТВ».

Напомним, турнир выиграла Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третье место заняла Елизавета Туктамышева.

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