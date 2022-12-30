Американская фигуристка Бабилония попросила убрать статью о показательном номере Валиевой

Американская фигуристка, выступавшая в парном катании, чемпионка мира Тай Бабилония в своих социальных сетях попросила аккаунт американского телешоу Today убрать статью о показательном номере Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в образе главной героини под музыку из сериала «Уэнсдей».

«Дорогие, ПОЖАЛУЙСТА, уберите это. Это полное оскорбление нашей олимпийской сборной по фигурному катанию. #SupportCleanAthletes», — написала Тай Бабилония.

Сама Камила Валиева высказалась об этом номере так: «Взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет ещё много подобного».

Ранее американский журнал восхитился показательным номером Валиевой.