Яна Рудковская заявила, что Плющенко «впервые за 25 лет карьеры не смог выйти на лёд»

Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высоко оценила организацию их шоу «Снегурочка».

«Не понимаю, то ли выдохнуть хоть немного, то ли пока рано. Да, всё так, впервые за 25 лет профессиональной большой спортивной карьеры Евгений Плющенко не смог выйти на лёд. Он катался всегда, в любом состоянии, с любыми травмами, но этот грипп оказался очень серьёзным. Ждём выздоровления и возвращения завтра на лёд!

Но и за отца, и за себя очень достойно откатался его сын Александр Плющенко. И, конечно, Александра Трусова – Русская ракета, девочка-ледокол, девочка-глыба, девочка-льдинка!!! Впервые в истории одиночница сделала не только в одном шоу двойной выброс, поддержки и полёт над куполом! Теперь она — первая в истории мирового фигурного катания девочка на пуантах.

А самое главное, был установлен мировой рекорд: 139 артистов в одном ледовом шоу! Это никогда никто в мире не делал, и это мы зафиксируем, пусть оно сейчас сложно, Гиннесс ушёл из России. Но сделаем.

Я горжусь нашим шоу, нашими спортсменами, нашими танцорами, каждым из тех, кто участвовал и готовил это шоу. Сделать массовость сцены, где задействовано больше ста человек, это реально очень сложно. И я рада, что у меня это получилось», — написала Рудковская в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2014 в Сочи Евгений Плющенко снялся с индивидуального турнира перед выступлением из-за обострения травмы.