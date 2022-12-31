Трусова и Кондратюк пожелали болельщикам любви в новом году

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года Марк Кондратюк поздравили болельщиков с наступающим Новым 2023 годом.

«Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем счастья, здоровья, любви, удачи и успехов во всём», — говорят Трусова и Кондратюк в видео.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале группы Светланы Соколовской.

Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после олимпийского сезона. Пара не стала скрывать отношения и часто появляется вместе. В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Кондратюка Светлане Соколовской и теперь катается с возлюбленным на одном льду.