Трусова стала первой российской фигуристкой, набравшей 200 тысяч подписчиков в «Телеграме»
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова стала первой российской фигуристкой, которая набрала 200 тысяч подписчиков в «Телеграме».
«Всем привет! Спасибо большое за 200 тысяч подписчиков, мне очень приятно. Постараюсь радовать вас кружочками (короткие видеосообщения в «Телеграме». — Прим. «Чемпионата») теперь. Мы закончили шоу «Лебединое озеро». Это было очень интересно, мне очень понравилось. Спасибо всем большое за поддержку и за то, что смотрели», — сказала Трусова в видеосообщении в своём телеграм-канале.
Напомним, Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки была высокая температура.
Комментарии
- 6 января 2023
-
16:27
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
14:55
-
13:33
-
11:58
-
10:38
-
10:10
-
09:36
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 января 2023
-
23:00
-
22:45
-
22:00
-
21:11
-
21:00
-
14:02
-
12:19
-
11:55
-
00:11
- 4 января 2023
-
22:11
-
21:12
-
20:57
-
20:42
-
20:27
-
19:57
-
19:42
-
18:57
-
16:49
-
14:41
-
11:34
-
00:47
Партнерский контент