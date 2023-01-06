Трусова стала первой российской фигуристкой, набравшей 200 тысяч подписчиков в «Телеграме»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова стала первой российской фигуристкой, которая набрала 200 тысяч подписчиков в «Телеграме».

«Всем привет! Спасибо большое за 200 тысяч подписчиков, мне очень приятно. Постараюсь радовать вас кружочками (короткие видеосообщения в «Телеграме». — Прим. «Чемпионата») теперь. Мы закончили шоу «Лебединое озеро». Это было очень интересно, мне очень понравилось. Спасибо всем большое за поддержку и за то, что смотрели», — сказала Трусова в видеосообщении в своём телеграм-канале.

Напомним, Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки была высокая температура.