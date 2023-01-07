Коляда поблагодарил Авербуха за приглашение в шоу «Волшебник страны Оз»
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 Михаил Коляда поблагодарил хореографа и продюсера Илью Авербуха за приглашение в шоу «Волшебник страны Оз». Коляда исполнил роль Трусливого льва – спутника Дороти на дороге из жёлтого кирпича.
«Илья, спасибо большое за приглашение!!! Это было восхитительно, волнительно и по-новогоднему волшебно!!! Первый раз участвовал в спектакле, и эмоции зашкаливают!
Спасибо всем, кто приходил смотреть! Мы сделали эти новогодние праздники все вместе», — написал Коляда в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Михаила Коляды.
Ранее Коляда отказался от участия в чемпионате России — 2023 из-за обострения синусита.
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