Коляда поблагодарил Авербуха за приглашение в шоу «Волшебник страны Оз»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 Михаил Коляда поблагодарил хореографа и продюсера Илью Авербуха за приглашение в шоу «Волшебник страны Оз». Коляда исполнил роль Трусливого льва – спутника Дороти на дороге из жёлтого кирпича.

«Илья, спасибо большое за приглашение!!! Это было восхитительно, волнительно и по-новогоднему волшебно!!! Первый раз участвовал в спектакле, и эмоции зашкаливают!

Спасибо всем, кто приходил смотреть! Мы сделали эти новогодние праздники все вместе», — написал Коляда в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Михаила Коляды.

Ранее Коляда отказался от участия в чемпионате России — 2023 из-за обострения синусита.