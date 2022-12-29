«Я ещё не закончил». Михаил Коляда — о завершении карьеры фигуриста

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 в мужском одиночном катании Михаил Коляда высказался о дебюте в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
Михаил исполняет роль Трусливого льва, спутника Дороти, которую играет Евгения Медведева. Ледовый спектакль пройдёт в «Лужниках» 29 и 30 декабря 2022 года и 2–7 января 2023 года. Ранее из-за обострения синусита Коляда пропустил чемпионат России – 2023.
«Как после завершения карьеры психологически даётся переход в ледовое шоу? Я ещё не закончил, поэтому не могу сказать. Думал, что буду делать после фигурного катания, но это секрет. Я пропустил чемпионат России, здоровье сейчас более-менее.
Сложности при подготовке есть всегда, их интересно преодолевать. Это абсолютно новый опыт для меня. Ранее я никогда не участвовал в подобных шоу, мне нравится быть его частью. Поддержек с Медведевой делать не будем. Есть ли у меня пластика Льва, со стороны виднее, мой Лев добрый», — приводит слова Коляды Sport24.
- 29 декабря 2022
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