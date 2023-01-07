«Богиня превращается...» Валиева показала неожиданный образ для заключительного шоу Навки
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева показала, как превращается из Богини в рэпера для участия в заключительном шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».
«Есть такая традиция, в заключительном шоу делать какие-нибудь странные и необычные вещи или приколы. Так вот, у нас было много такого, в том числе и я решила порадовать всех», — написала Валиева в своём телеграм-канале.
«Как вы знаете, в шоу Татьяны Навки я играю Богиню добра и любви, но в последнее шоу – крайнее шоу – 7 января я напросилась на рэперскую тему вместе с ребятами. Так что утром и днём я Богиня, а вечером я рэпер! Ещё сюда не хватает кепки. Всё будет просто супер», — говорит Валиева в ролике.
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