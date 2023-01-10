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Татьяна Тарасова поделилась свежими фото с участниками ледового шоу «Волшебник страны Оз»

Татьяна Тарасова поделилась свежими фото с участниками ледового шоу «Волшебник страны Оз»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катания Татьяна Тарасова в своих социальных сетях поделилась фотографией с именитыми российскими фигуристами, которые принимали участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Татьяна Тарасова и Евгения Медведева

Татьяна Тарасова и Евгения Медведева

Фото: личный архив Татьяны Тарасовой

Татьяна Тарасова и Михаил Коляда

Татьяна Тарасова и Михаил Коляда

Фото: личный архив Татьяны Тарасовой

Татьяна Тарасова и Роман Костомаров

Татьяна Тарасова и Роман Костомаров

Фото: Личный архив Татьяны Тарасовой

Фото: Социальные сети шоу Авербуха

Михаил Коляда в шоу исполнил роль Трусливого льва – спутника Дороти на дороге из жёлтого кирпича. Роль Дороти играет 23-летняя Евгения Медведева. Ледовый спектакль проходил в «Лужниках».

Под руководством Татьяны Тарасовой олимпийскими чемпионами стали Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик и Алексей Ягудин.

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