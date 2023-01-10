Татьяна Тарасова поделилась свежими фото с участниками ледового шоу «Волшебник страны Оз»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катания Татьяна Тарасова в своих социальных сетях поделилась фотографией с именитыми российскими фигуристами, которые принимали участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева
Фото: личный архив Татьяны Тарасовой
Татьяна Тарасова и Михаил Коляда
Фото: личный архив Татьяны Тарасовой
Татьяна Тарасова и Роман Костомаров
Фото: Личный архив Татьяны Тарасовой
Фото: Социальные сети шоу Авербуха
Михаил Коляда в шоу исполнил роль Трусливого льва – спутника Дороти на дороге из жёлтого кирпича. Роль Дороти играет 23-летняя Евгения Медведева. Ледовый спектакль проходил в «Лужниках».
Под руководством Татьяны Тарасовой олимпийскими чемпионами стали Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик и Алексей Ягудин.
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