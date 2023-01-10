Фотография Евгении Медведевой использована в анонсе Олимпийских игр 2026 года

На сайте Олимпийских игр 2026, которые пройдут в Милане (Италия), в анонсе соревнований по фигурному катанию была использована фотографии российской фигуристки Евгении Медведевой с Игр 2018 года.
Фото: Официальный сайт Олимпиады 2026 года
Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.
Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. На Олимпиаде 2018 года Медведева завоевала две серебряные медали — в личных и в командных соревнованиях. После тех Игр Евгения уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Сейчас 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
- 10 января 2023
-
12:21
-
11:51
-
11:28
-
10:30
- 9 января 2023
-
23:47
-
23:38
-
21:34
-
19:25
-
18:58
-
14:05
-
11:14
- 8 января 2023
-
20:48
-
20:42
-
17:23
-
16:28
-
14:00
-
00:34
- 7 января 2023
-
23:48
-
23:32
-
23:06
-
22:18
-
21:30
-
19:35
-
19:15
-
17:47
-
11:20
-
11:04
- 6 января 2023
-
21:15
-
19:26
-
16:27
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
14:55
-
13:33