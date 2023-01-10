Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от ледовых шоу, прошедших в этом году

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступления российских фигуристов в ледовых шоу.
«Шоу Авербуха очень понравилось. Я была и на шоу [Татьяны] Навки, к сожалению, у Жени Плющенко не была. У всех шоу очень профессиональные, творчески интересные, абсолютно разные, не похожие друг на друга. В «Шахерезаде» мне больше всего запомнилась Таня Навка. Я думаю, Мише Коляде удалась роль Льва в шоу Авербуха, он был очень симпатичный. Женя Медведева очень изменилась актёрски, у неё незабываемый образ Дороти», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
Под руководством Татьяны Тарасовой олимпийскими чемпионами становились Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик и Алексей Ягудин.
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