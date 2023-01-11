Татьяна Тарасова — о спортсмене года: за что голосовать в футболе? Они всё просрали
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года по версии российских болельщиков.
«У Камилы был очень трудный год, в котором её обижали, набрасывались западные журналисты, мешали выступать. Но она всё равно выходила и показывала прекрасное выступление, и люди это видели. Она хорошо держалась в этом году, поэтому её и выбрали спортсменом года. Можно сказать, что фигурное катание сейчас популярнее футбола? А за что голосовать в футболе? За то, что они всё просрали? Ещё не хватало сравнивать фигурное катание с футболом. Разница очевидна», — приводит слова Тарасовой Sport24.
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