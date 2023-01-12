Тарасова назвала бредом слухи о купании Костомарова в проруби

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя новость о госпитализации с пневмонией олимпийского чемпиона Романа Костомарова, назвала бредом слухи о его купании в проруби.

«Я его видела в последний день на спектакле. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Сегодня в телеграм-канале Mash появилась информация, что перед госпитализацией Костомаров болел на протяжении недели и лечился окунанием в прорубь, а также, что с температурой 38,4 он не пропускал шоу.

Во вторник Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в «Коммунарку», где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».