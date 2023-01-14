Стало известно, почему сняли с эфира финал «Ледникового периода»

Стало известно, почему финал «Ледникового периода» был снят с эфира.

«Финал «Ледникового периода» сняли с эфира из-за смерти Инны Чуриковой. Пока неизвестно, когда его покажут», — сообщил представитель Первого канала в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Трансляция шоу должна была начаться на Первом канале в 18:20 по московскому времени и продлиться до 21:00.

Промежуточную таблицу перед финалом возглавляют Оксана Домнина и Марат Башаров, следом идут Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Евгения Медведева с новым партнёром, актёром Фёдором Федотовым — пока третьи.

Спортивно-развлекательное телевизионное шоу «Ледниковый период» выходит с 2007 года. В текущем сезоне ведущими шоу являются олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002) Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года Алина Загитова, к ним присоединилась олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова.