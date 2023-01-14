Тарасова назвала критику американки Калаланг в адрес Валиевой странной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывания американской фигуристки Джессики Калаланг в адрес россиянки Камилы Валиевой.
«Каждый человек имеет право говорить всё, что он хочет. Но я думаю, что со стороны американки, голландки, швейцарки, англичанки – со стороны спортсменки, употреблявшей допинг, это выглядит как-то странно. Лучше бы ей воздержаться от таких высказываний, чтобы ещё раз не напоминать всему миру, что у неё был обнаружен допинг», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости».
Напомним, в 2021 году Калаланг сдала положительную допинг-пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество — стимулятор 4-CPA. Американке грозило до четырёх лет дисквалификации, однако фигуристке удалось избежать сурового наказания, и уже через восемь месяцев все обвинения против неё были сняты. Оказалось, допинг попал в организм спортсменки через косметику.
- 14 января 2023
-
21:05
-
21:02
-
20:54
-
20:33
-
20:14
-
20:04
-
19:47
-
19:04
-
18:36
-
16:10
-
15:51
-
15:18
-
13:42
-
11:39
-
00:29
-
00:22
-
00:11
- 13 января 2023
-
23:02
-
22:47
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
20:27
-
20:20
-
20:07
-
19:57
-
19:55
-
19:44
-
19:33
-
18:39
-
18:13
-
17:40
-
17:22
-
15:25
-
14:50