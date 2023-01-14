Тарасова назвала критику американки Калаланг в адрес Валиевой странной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывания американской фигуристки Джессики Калаланг в адрес россиянки Камилы Валиевой.

«Каждый человек имеет право говорить всё, что он хочет. Но я думаю, что со стороны американки, голландки, швейцарки, англичанки – со стороны спортсменки, употреблявшей допинг, это выглядит как-то странно. Лучше бы ей воздержаться от таких высказываний, чтобы ещё раз не напоминать всему миру, что у неё был обнаружен допинг», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, в 2021 году Калаланг сдала положительную допинг-пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество — стимулятор 4-CPA. Американке грозило до четырёх лет дисквалификации, однако фигуристке удалось избежать сурового наказания, и уже через восемь месяцев все обвинения против неё были сняты. Оказалось, допинг попал в организм спортсменки через косметику.