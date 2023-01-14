Кучаев: давно хотел сделать предложение Радионовой, начал готовиться полгода назад

Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал помолвку с фигуристкой Еленой Радионовой.

«Было ли волнительно? Да нет, я давно для себя решил, что буду делать предложение. Еще где-то полгода назад начал готовиться. За это время успел привыкнуть! Просто хотелось сделать это именно в отпуске, когда мы вдвоем и ничего не отвлекает», — приводит слова Кучаева официальный сайт ПФК ЦСКА.

23-летняя Радионова является чемпионкой России, двукратной вице-чемпионкой Европы, бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным призёром финала Гран-при, а также первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниорок.



24-летний Кучаев с 2017 года выступает за ЦСКА. Он является двукратным серебряным призёром чемпионата России. С января по июнь 2022 года Константин находился в аренде в казанском «Рубине».