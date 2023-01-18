Синицина и Кацалапов рассказали, какой номер исполнят на шоу к 80-летию прорыва блокады

Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, какой номер исполнят на ледовом шоу к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
«Будем сегодня исполнять номер под прекрасную песню «Журавли», номер, который поставил нам Илья Авербух. Песня очень красивая, очень душевная.
Это больше про шоу или про театр? Я думаю, здесь и то и другое. Когда вы услышите такие песни, которые будут играть сегодня, ваше сердце будет ёкать каждый раз, глаза будут наполняться слезами...» — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Выступать в таком проекте, приуроченном к годовщине прорыва Ленинградской блокады – это огромная честь. Мы очень надеемся и хотим, чтобы эта дата была, скорее, познавательной для нас для всех, чтобы мы все ценили свою Родину, помнили обо всех подвигах наших прадедов и дедов», — сказал Кацалапов.
Концерт-спектакль к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда пройдёт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 18 и 19 января.
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