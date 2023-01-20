Бестемьянова считает, что попадание Щербаковой в топ-3 премии ISU можно считать успехом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о шансах олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой получить премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».
«Считаю, что шансы на успех равные. Единственное, Пападакис, Сизерон и Нэйтан Чен очень много лет были чемпионами и намного дольше лет находятся на самом высоком уровне в фигурном катании. А Аня ворвалась туда два года назад, она самая молодая из них, и ей будет трудно всё же победить. Это уже прекрасно, что она ворвалась в тройку, это можно считать заслуженным успехом», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
Напомним, после первого этапа отбора, в ходе которого болельщики и СМИ голосовали за претендентов в режиме онлайн, были выбраны три номинанта. Ими стали Анна Щербакова, американец Нэйтан Чен и французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
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